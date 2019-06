Boer zoekt Vrouw-hunk Tom voor het eerst vader

„Yes! We’ve got him!”, schrijft Tom op Instagram. „Onze Moos is geboren. Alleen maar liefde voor dit gezonde en prachtige ventje.”

In 2014 deed Tom mee aan het programma Boer zoekt Vrouw. Hij kreeg toen zo’n 1800 brieven. Zijn keuze viel op kapster Rimke, maar de relatie liep stuk. Later kwam hij zijn huidige vriendin Marieke tegen op een evenement in Schagen.

Voor de 36-jarige kersverse vader betekende Boer zoekt Vrouw niet het einde van zijn tv-carrière: voor het RTL-programma Eigen Huis & Tuin maakt Tom de tuinen.