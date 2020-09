Deze programma’s strijden om de Gouden Televizier-Ring 2020

Nu ook zijn programma Over Mijn Lijk is genomineerd, heeft Tim Hofman dit jaar drie nominaties op zijn naam staan. De presentator is namelijk ook genomineerd voor de Zilveren Televizier-Ster Presentator en maakt met zijn YouTube-show #BOOS kans op een Televizier-Ster Online-Videoserie.

Voor de makers van Beste Zangers is het niet de eerste keer dat ze tijdens de gala-avond vol spanning zitten. Het programma schopte het in 2017 en 2019 tot de laatste drie.

Eerder deze week werd al onthuld dat Chantal Janzen, Eva Jinek en Miljuschka Witzenhausen kans maken op de Televizier-Ster Presentatrice. André van Duin, Beau van Erven Dorens en Tim Hofman nemen het tegen elkaar op in de publieksprijs voor beste presentator.

Het Gouden Televizier-Ring Gala 2020 vindt 8 oktober plaats in theater Carré.