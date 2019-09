Disney aangeklaagd door zangeres Jordan Pruitt

Volgens Pruitt begon het misbruik toen ze 14 jaar was en een contract tekende bij Hollywood Records. In de rechtbankpapieren stelt ze dat het label haar aanmoedigde Thomas aan te nemen als mentor en producent, en liet het bedrijf toe dat hij vaak alleen met haar was, ook al wist de platenmaatschappij of had het kunnen weten dat hij een misbruiker is.

„Helaas zijn deze grote bedrijven in eerste instantie gericht op verkoop, geld en hitlijsten. Te vaak schieten ze te kort in het beschermen van jong talent waarvoor ze geacht worden te zorgen. Ik ben zo teleurgesteld in de manier waarop Disney hun minderjarige talenten als geldkoeien gebruikt.”

Schaamte

De 28-jarige, die in 2011 van Hollywood Records overstapte naar Jonas Records, het label van de Jonas Brothers, en in 2012 meedeed aan The Voice USA, wil misbruik bespreekbaarder maken in de countrywereld. „Het is in het conservatieve zuiden extreem taboe om te praten over seksueel misbruik, wangedrag en het uitbuiten van minderjarigen”, vertelt ze aan Variety. „Veel slachtoffers schamen zich te veel om ermee naar buiten te treden. Niemand zou ooit gestraft moeten worden voor het vertellen van de waarheid en het eisen van gerechtigheid.”

Pruitt diende de aanklacht al vorige maand in, toen zonder haar naam en die van Thomas te vermelden. In de papieren werd ze toen ’Jane Doe’ genoemd, de gebruikelijke benaming voor slachtoffers die anoniem willen blijven. Dinsdag twitterde ze: „Drie weken geleden klaagde ik als Jane Doe mijn misbruiker en degenen die hem gefaciliteerd hebben aan. Ik ben niet meer Jane Doe. Ik ben Jordan Pruitt.”