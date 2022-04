’Bill Murray was handtastelijk op filmset’

Vorige week werd bekend dat werd gestopt met draaien van de film Being Mortal vanwege klachten over „ongepast gedrag” van Murray. Verdere details werden niet gegeven, maar er is inmiddels een onderzoek gestart.

Een ingewijde vertelt nu dat de acteur erg „aanrakerig” was. „Niet op intieme plekken, maar hij sloeg een arm om een vrouw heen, raakte haar haren aan, trok aan haar paardenstaart. Maar wel altijd op een grappige manier”, aldus de bron. „Hoewel zijn gedrag niet illegaal was, voelden sommige vrouwen zich ongemakkelijk en vonden ze dat hij een grens over ging.”

Een andere ingewijde zegt dat de acteur een „flirt” is. „Maar het is altijd voor de grap.”