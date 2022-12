FM-frequenties moeten volgend jaar worden herverdeeld

De herverdeling wordt geregeld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De FM-frequenties zouden eigenlijk op 31 augustus dit jaar aflopen en volgens de Telecommunicatiewet worden herverdeeld. Maar het kabinet besloot de huidige licenties met drie jaar te verlengen. Het ging om een ’noodverlenging’, zodat radiostations konden herstellen van de lage advertentie-inkomsten in coronatijd.

Radiostation KINK, dat graag een FM-frequentie wil, had twijfels over die coronaschade en vond een noodverlenging disproportioneel. De rechter stelde KINK in juli in het gelijk. Talpa, RadioCorp (SLAM! en 100% NL) en BNR waren het niet eens met het besluit en gingen in hoger beroep. Radiostation Qmusic en moederbedrijf DPG Media lieten eerder weten niet ontevreden te zijn met de uitspraak uit juli. Zij zijn „van mening dat een veiling, mits zorgvuldig voorbereid, het juiste besluit is voor een gezonde radiomarkt”, aldus Q-music eerder.

Fusieplannen

In totaal worden negen frequenties geveild voor een periode van twaalf jaar. Aan slechts twee kavels worden inhoudelijke eisen gesteld: er moet een radiostation komen voor Nederlandstalige muziek en een voor nieuws en actualiteiten. Het kabinet beperkt het aantal FM-frequenties dat een aanbieder van commerciële radio mag hebben tot drie. Dat betekent dat bijvoorbeeld Talpa, het moederbedrijf van Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica, in elk geval een van de vier huidige vergunningen kwijtraakt.

Dat zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor een eventuele overname van Talpa Network door RTL Group, omdat Talpa Network in dit geval een deel van zijn advertentie-inkomsten zal kwijtraken. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), moet het fusieplan nog goedkeuren alvorens überhaupt een fusie tussen de mediaorganisaties kan plaatsvinden. De ACM doet momenteel onderzoek naar de gevolgen van de fusieplannen voor adverteerders en producenten van televisieprogramma’s. Uit een eerste studie bleek volgens de toezichthouder dat de samensmelting negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentie in het Nederlands medialandschap.

’Teleurgesteld’

„We zijn teleurgesteld dat er er nu definitief een streep is gezet door de noodverlenging”, laat BNR radiostation weten. „We zijn als nieuwszender hard getroffen door de coronamaatregelen, zo vielen veel reclame-inkomsten weg en hebben we moeten reorganiseren.”

Het kost volgens Marc Adriani, hoofdredacteur van BNR, tijd om daar van te herstellen. „Zeker in het geval van een nieuwszender waar we niet willen en kunnen terugvallen op het draaien van muziek. Gelukkig is het herstel inmiddels ingezet, ons marktaandeel is ten opzichte van de dezelfde periode vorig jaar inmiddels weer hoger. Het gaat dus goed met BNR.”

Volgens Adriani zit er niets anders op dan „weer naar voren te kijken.” „Met het enthousiaste BNR team heb ik er alle vertrouwen in dat we de opgaande lijn weten vast te houden. In alle gevallen is de toekomst meer dan FM”, stelt hij. „Zo zijn we inmiddels, na de publieke omroep, de grootste aanbieder van podcasts in Nederland, daar ben ik trots op.”

Talpa Network is „teleurgesteld” dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag in hoger beroep heeft besloten dat de landelijke FM-frequenties volgend jaar opnieuw verdeeld moeten worden. Dat zegt een woordvoerder tegen het ANP. „We hadden gerekend op een andere uitkomst en zijn teleurgesteld dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat niet in stand houdt”, aldus de woordvoerder. „We gaan ons nu volledig richten op de veiling die komen gaat en zien dat met vertrouwen tegemoet.”

Qmusic en Kink FM tevreden

Voor KINK, die de zaak had aangespannen, betekent het vonnis een kans op een FM-frequentie. „Ik ben vooral blij voor de luisteraars van KINK”, vertelt algemeen directeur Jan Hoogesteijn aan het ANP. „Als we die FM-frequentie binnenhalen kunnen meer mensen naar onze zender luisteren.”

„De markt zat op slot en is nu open”, reageert Hoogesteijn. „We moeten nog meedoen aan de veiling, maar de grootste barrière is weg. Als we de frequentie nu mislopen ligt het aan ons, niet meer aan de markt. Ik ben blij dat de radiomarkt nu is opengebroken en ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken.”

„Qmusic is tevreden met de beslissing van het CBb”, laat een woordvoerder weten. „De veiling van de FM-frequenties kan nu definitief doorgang vinden.” Radiostation Qmusic en moederbedrijf DPG Media lieten eerder weten niet ontevreden te zijn met de uitspraak uit juli om de noodverlenging van tafel te vegen. Zij zijn „van mening dat een veiling, mits zorgvuldig voorbereid, het juiste besluit is voor een gezonde radiomarkt”, aldus Q-music eerder.