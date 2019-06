Jessie J overweegt adoptie en draagmoeder

Vier jaar geleden kreeg Jessie J te horen dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat ze op natuurlijke wijze zwanger zal raken. Gelukkig voor de zangeres zijn er ook andere opties. „Misschien ga ik uiteindelijk wel adopteren of kies ik een draagmoeder”, vertelt ze aan The Times.

„Ik bid dat ik op natuurlijke wijze kinderen kan krijgen, maar zo niet, dan vind ik daar mijn weg wel in.” De 31-jarige popster werd een hysterectomie aangeboden, maar besloot in plaats daarvan zo gezond mogelijk te leven. „Eigenlijk hoop ik gewoon nog steeds dat het gaat lukken. Soms lijkt het mogelijk dat ik toch ooit kinderen krijgen en soms ook niet. Ik zal moeten accepteren dat het een flinke strijd zal worden om moeder te worden.”