Frans Bauer beleeft oude tijden door duet met Sieneke

Frans Bauer (48) en Sieneke (30) lijken goud in handen te hebben met het duet Vaya Con Dios wat afgelopen week is uitgekomen. De zanger uit Fijnaart, die al heel wat heeft meegemaakt in zijn carrière kan zijn geluk niet op. „Dit slaat echt alles, de views van het bekijken van de videoclip schieten met duizenden per minuut omhoog. Dit evenaart het succes van De Regenboog, wat ik met Marianne Weber heb uitgebracht in 1997. Ik durf het nu wel te zeggen, dat Sieneke de nieuwe koningin is van het levenslied.”

Dit nummer is helemaal bijzonder omdat het ook weer de eerste samenwerking is tussen muziekproducent Emile Hartkamp en Frans. „Vijftien jaar zonder elkaar, zijn Emile en ik weer de studio ingedoken. We hadden geen ruzie, maar gingen gewoon onze eigen kant op. Even wat anders proberen. Op een dag spraken we elkaar en gelijk was er weer die chemie. Van het één kwam het ander, met als resultaat dat we de studio zijn ingedoken. Dit liedje is met zoveel liefde door ons in elkaar gezet. Vergelijk het als een kindje wat je krijgt, zo is het echt.”

Frans stopt even het gesprek, hij schiet daadwerkelijk vol. „Het doet mij zoveel dat dit door de fans omarmd wordt. Toen ik het met Sieneke opnam, voelden we al dat er wat speciaals gebeurde.”

Het volledige verhaal over Frans Bauer en Sieneke lees je volgende week in weekblad Privé.