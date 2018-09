Prins Edward over Philip: show goes on

Dat berichtte de BBC zondag. Edward zei dat prins Philip niet geheel uit beeld zal verdwijnen. "Maar hij neemt geen nieuwe uitnodigingen meer aan. Hij bepaalt voortaan zelf wat hij doet."

Volgens Edward was het nieuws een verrassing, maar ook weer niet helemaal. Hij zag er ook het voordeel van in. "Mijn vader heeft altijd gezegd dat dit een baan is waarmee je niet kunt stoppen, maar hij heeft nu laten zien dat het toch mogelijk is met pensioen te gaan en dat is heel goed voor de rest van ons." Die mogelijkheid is er nu ook voor de rest van de familie.

"Je moet doen wat verstandig en praktisch is en zoals we allen weten is mijn vader dat in hoge mate. Hij heeft dat besluit genomen, maar hij zal zeker niet helemaal uit beeld verdwijnen", aldus Edward. Hij voegde er aan toe dat andere leden van de familie nu taken zullen overnemen. "Het is altijd teamwerk, en zo doen we het en de 'show goes on'. Als een acteur van het toneel verdwijnt, dan worden er wat rollen gewisseld en gaat de show verder."