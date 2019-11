Martien stuurt Caroline geen felicitatie na opening winkel

Caroline is door het dolle heen met de opening van haar nieuwe winkel. Aan RTL Boulevard laat ze weten: „Het is echt fantastisch. Dit is ook mijn ding. Op een hele mooie locatie in Amsterdam.”

De huisvriendin van de familie Meiland emigreert dit jaar mee om een chateau om te toveren tot een chique gastenverblijf. Dat ging vaak gepaard met geruzie en gekibbel. „Er is irritatie geweest”, bekend Caroline. „Dat is normaal. Er is respect, er is wederzijds respect. Ieder gaat zijn eigen weg voorlopig en dat is prima.”

Martien en Caroline zijn al jaren dikke maatjes met elkaar. Toch moet ze het nu zonder hem doen. Ook heeft Martien op deze speciale dag niets van zich laten horen. Desondanks blijft de vriendschap tussen de twee voor Caroline wel altijd bestaan: „Daar is het een te mooi mens voor. Daar is de hele familie te mooi voor. Absoluut.”