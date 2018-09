Jim Bakkum wordt Emilio Estefan in musical

Dit maakte Stage Entertainment zaterdag bekend.

Producent Albert Verlinde: "Ik kan niet wachten om Vajèn en Jim straks samen als dit powercouple op het toneel te zien staan. Toen Jim auditie kwam doen, zagen we onmiddellijk dat hij de man is die we zochten.”

Jim Bakkum: "Ik ervaar het als een enorme eer dat ik de rol van Emilio Estefan mag gaan spelen. Emilio is naast de grondlegger van de latin pop, ook een echte selfmade businessman met een enorm doorzettingsvermogen. Fascinerend en inspirerend! Ik vind het te gek om straks samen met Vajèn, het indrukwekkende verhaal van deze bijzondere man én zijn vrouw te mogen vertellen." Jim was in het theater onder andere te zien in musicals als Grease, Hairspray, Wicked en Het meisje met het rode haar. Naast zijn tv-werk speelde Jim rollen in films als Verliefd op Ibiza, Rokjesdag en Onze Jongens.

De musical On Your Feet! bevat hits als Conga, Rhythm is Gonna Get You, Get On Your Feet en Anything for You en is vanaf 17 oktober te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. De première is zondag 29 oktober.