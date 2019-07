Taylor Swift woedend op manager Justin Bieber

Taylor plaatste zondag een lange Tumblr-post waarin ze Scooter ervan beschuldigt haar al jarenlang te treiteren. „Ik hoorde hier pas van toen de rest van de wereld het ook hoorde”, laat ze weten over de deal. „Ik moest meteen denken aan het volhardende, manipulatieve getreiter van zijn kant dat ik al jaren meemaak. Zoals toen Kim Kardashian een illegaal opgenomen telefoongesprek lekte en Scooter twee van zijn cliënten opjutte om mij er online over te pesten.”

De zangeres heeft het over de nasleep van het nummer Famous en de bijbehorende videoclip van Kanye West. In het nummer noemt de rapper Taylor onder meer een bitch. Toen zij beweerde dat ze daar nooit mee akkoord is gegaan, plaatste Kanyes vrouw Kim een videochat online waarin de rapper en de zangeres het nummer bespreken. Daarin ging het overigens nooit over die specifieke passage. Later plaatste Braun een foto van hemzelf, Justin en Kanye, waarbij Justin schreef: „Hoi Taylor, hoe is het?”

Worst case scenario

„Scooter heeft me mijn levenswerk afgenomen, waarvan ik nooit de kans heb gekregen het zelf te kopen”, aldus 29-jarige. „Mijn muzikale erfgoed ligt nu in de handen van degene die heeft geprobeerd dat af te breken. Dit is mijn ’worst case scenario’.”

Taylor zegt dat ze haar post plaatst om minder ervaren muzikanten te waarschuwen. „Hopelijk leest een jonge artiest of een kind met een droom dit en leert die zichzelf beter te beschermen tijdens onderhandelingen. Je zou altijd eigenaar moeten zijn van je artistieke uitingen.”