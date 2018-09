Sterren voor Goldie Hawn en Kurt Russell

Beiden timmeren al decennia lang aan de weg in Hollywood, maar hadden nog geen ster op de beroemde promenade. Toch is de timing passend, want Kurt Russell speelt een grote rol in de nieuwe Marvel-film Guardians of the Galaxy Vol. 2 die vrijdag in de Verenigde Staten uitkomt. Comedyveteraan Goldie Hawn is vanaf 10 mei weer te zien op het witte doek, in de film Snatched, haar eerste film sinds vijftien jaar.

Aan Variety vertelde Goldie Hawn dat mensen verbaasd zijn dat de twee nog nooit een ster hebben gekregen op de Hollywood Walk of Fame. Russell: "Het valt samen met filmpromotie. het leek mij wel grappig om het samen te doen."

Bij de ceremonie waren onder anderen Reese Witherspoon en Quentin Tarantino aanwezig. Hawns dochter Kate Hudson hield een toespraak.