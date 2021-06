Zangeres Lisa Lois in verwachting van een meisje

Lisa en haar vriend Ales hadden afgelopen maandag de twintigwekenecho. „Alles zag er gelukkig helemaal goed uit en we mogen jullie dan ook met heel veel blijdschap vertellen dat we een meisje verwachten! We kunnen niet wachten!”, schrijft de zangeres bij een foto van een echo en een roze cakeje.

In juni maakte de 33-jarige Lisa, die in 2009 de finale van talentenjacht X-Factor won, bekend dat ze in verwachtingen is van haar eerste kindje. De Wageningse is in november uitgerekend.