Michael Bublé terug op podium na herstel zoon

Volgens ABC News zal hij in Ottawa een nationale prijs in ontvangst nemen, de National Arts Centre Award.

Bij de driejarige Noah werd eind 2016 leverkanker geconstateerd. De Canadese zanger maakte daarop zijn hele agenda leeg. Bublé kwam daarom niet naar Nederland om zijn nieuwste album Nobody But Me te promoten. Intussen gaat het weer beter met Noah.

De National Arts Centre Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een uitmuntende artiest. "Michael Bublé is een buitengewone zanger en songwriter wiens stem en optredens de harten van het Canadese publiek en de rest van de wereld heeft gestolen. We denken dat de award voor hem voelt als thuiskomen", zegt de voorzitter van het centrum in een verklaring. "We zijn verheugd dat het goed gaat met Michael Bublé en zijn familie en dat ze allemaal bij ons zullen zijn. Alle Canadezen wensen de familie Bublé het allerbeste."