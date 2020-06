Prins Albert en familie danken voor medeleven

De familie liet weten „diep geraakt te zijn door de blijken van genegenheid en steun in het verdriet” na de dood van Elizabeth-Ann. „Dank u voor uw aanwezigheid en uw medeleven tijdens deze pijnlijke momenten”, aldus de mededeling die het prinselijk paleis via sociale media verspreidde.

Elizabeth-Ann de Massy was een nichtje van Albert en zijn zussen Caroline en Stéphanie, die ook met hun kinderen en kleinkinderen vermeld staan in de dankbetuiging. Elizabeth-Ann was onder meer voorzitter van de tennisfederatie van Monaco en vicepresident van de Monte Carlo Country Club.