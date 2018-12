Samantha’s boodschap voor Michael

RTL zal wel spijt hebben dat de camera’s op dit moment niet draaien voor een vervolg op de realitysoap Barbie & Michael. Want er gebeurt veel op liefdesgebied in zowel Den Haag waar zij resideert, als op Torremolinos waar hij een bar runt.

Werd de liefde voor porno-acteur ROLF TANGEL (36) eerst nog door Barbie weggelachen als een grapje, nu is wel duidelijk dat het bloedserieus is tussen die twee. En verstoppen doen ze zich allerminst. We treffen Barbie en Rolf bij de plaatselijke supermarkt waar ze hun karretje vullen met boter, kaas en vooral veel eieren.