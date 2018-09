Microfoon Beyoncé levert 11.000 dollar op

Dat meldt TMZ. De microfoon werd geveild tijdens het Wearable Art Gala in Los Angeles, een evenement georganiseerd door Tina Knowles, de moeder van de zangeres.

CeCe Hendriks is de nieuwe eigenaresse, maar eigenlijk was het ding haar tweede keuze. Ze wilde kaarten kopen voor een VIP-behandeling bij Coachella volgend jaar, waar Beyoncé ook optreedt, maar werd overboden.

TMZ weet te melden dat de microfoon het nog doet, maar dat het wel duidelijk te zien is dat hij in het bezit is geweest van Beyoncé. Ook heeft de zangeres hem gesigneerd.