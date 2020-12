Connie Witteman stopt voorlopig met Connie’s Power

„Allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het volgen op Connie’s Power en de altijd lieve en leuke reacties die ik het afgelopen jaar weer heb mogen ontvangen van jullie! Het was een zeer rumoerig jaar met ’ups’ en ’downs’ maar we hopen er met z’n allen sterker en positief uit te gaan komen! Ik heb besloten om vandaag een paar weken van mijn Insta af te gaan! Even niks..... Just Connie”, aldus Witteman.

Connie wil haar bijna 83.000 volgers ondanks ’deze bizar vreemde december toch aangepaste gezellige kerstdagen en een goede jaarwisseling wensen’. „Blijf gezond en zorg goed voor jezelf en.....hou vooral ook contact met je naasten..... alvast heel veel gezondheid en geluk toegewenst voor het nieuwe jaar 2021.”