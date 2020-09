Trouwjurk prinses Beatrice tentoongesteld in Windsor Castle

Beatrice, de 32-jarige dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, leende de jurk van haar oma koningin Elizabeth. Zij droeg de van oorsprong galajurk voor het eerst tijdens een staatsbezoek aan Italië in 1961. Elizabeth droeg de japon later vaker. Speciaal voor het huwelijk van Beatrice werd de jurk aangepast door de koninklijke kledingmaker Angela Kelly en de modeontwerper Stewart Parvin. Zij vervingen de petticoat met zijden tule en voegden korte pofmouwtjes toe.

Ook de schoenen van de prinses zijn later deze maand te bewonderen in Windsor Castle. Het paar is ontworpen door Valentino en werd door Beatrice onder meer gedragen bij de bruiloft van de hertog en hertogin van Cambridge. Ook is er een replica van haar bruiloftsboeket gemaakt met nepbloemen.

Beatrice en Edoardo trouwden in de kapel op het terrein van de ouderlijke woning Royal Lodge in het park van Windsor Castle. Het huwelijk was vooraf geheim gehouden en vanwege de coronaregels was alleen de allernaaste familie uitgenodigd, onder wie ook de Queen en prins Philip.