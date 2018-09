Zayn Malik vraagt steun voor zieke vriendin

Op Twitter heeft de zanger zijn fans opgeroepen een crowdfundactie voor haar behandeling te steunen.

De 47-jarige Ayesha Butt lijdt aan longkanker. Ze is uitbehandeld, maar kan in Istanbul nog terecht voor een behandeling die haar leven zou kunnen rekken. Daarvoor is een slordige 150.000 euro nodig. Via de site GoFund Me hoopt ze het geld bijeen te krijgen.

Zayn heeft al beloofd alle kosten van de reis en het verblijf van Ayesha in Turkije op zich te nemen. “Al het geld wordt dus volledig aan de behandeling besteed”, staat er op de crowdfundpagina te lezen. Intussen heeft de actie al 13.000 pond (ongeveer 15.000 euro) opgeleverd.