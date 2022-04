Weer bezittingen Karl Lagerfeld geveild

Items waar geïnteresseerde kopers op kunnen bieden zijn onder andere een teddybeer, een portret van Lagerfeld met zijn kat Choupette, zonnebrillen, colberts, schoenen en meubels. „De veiling in Keulen vertelt het verhaal van de couturier”, schrijft Sotheby’s op zijn website. De items zijn vanaf donderdag te bezichtigen. Potentiële kopers kunnen zich registreren om online te bieden. Het goedkoopste item kost naar schatting vijftig euro, het duurste 80.000 euro.

Eerder werden al items van Lagerfeld geveild in Monaco en Parijs. Die veilingen samen brachten 18,2 miljoen euro op. Dat was vier keer zoveel als vooraf geschat werd. De meeste objecten zijn afkomstig uit Lagerfelds laatste woning, een 18e-eeuwse villa in Louveciennes bij Versailles in Frankrijk.

Lagerfeld overleed in 2019 op 85-jarige leeftijd. Al sinds die tijd gaan er geruchten dat hij het grootste deel van zijn fortuin heeft nagelaten aan Choupette.