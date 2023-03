Premium Het beste van De Telegraaf

Volgende maand staan Priscilla Presley en haar kleindochter Riley voor de rechter Climax in strijd rond Elvis-fortuin

Priscilla Presley trekt aangebrachte wijzigingen in het testament van haar dochter in twijfel. Ⓒ Getty Images

Is er in ons land een familieruzie gaande rondom de miljoenenerfenis van de in 2004 overleden Andre Hazes, in Amerika liggen de nabestaanden van Elvis Presley in de clinch. Inzet: honderden miljoenen én het eigendomsrecht over het legendarische landgoed Graceland. Kleindochter Riley en haar oma Priscilla staan lijnrecht tegenover elkaar. Op 13 april is er een ontmoeting gepland... voor de rechter!