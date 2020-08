Rolf Sanchez heeft met Más, Más, Más nummer 1-hit op 100% NL

„Oooh, wat vet! Dit is de eerste keer dat ik een nummer één hit scoor met een solotrack. Blijer dan dit kun je me niet maken man”, reageert Rolf enthousiast. „In de coronatijd heb ik deze single samen met Paul Sinha en Kraantje Pappie afgemaakt, zij zeiden dat ik een pareltje in handen had. Dus zijn we ervoor gegaan. En nu is het een nummer één hit, heerlijk dit! Ik ben zó blij!”

De 100% NL Top 20 wordt samengesteld op basis van stemmen van de luisteraars, airplay en streamingcijfers op Spotify en YouTube. De lijst is zaterdagmiddag tussen 15 en 17 uur te horen op de zender.