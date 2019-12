Ari Behn bleef als man van prinses Märtha Louise controversieel

Ari Behn, in september 1972 in Denemarken geboren als Ari Bjørshol en opgegroeid in het Noorse Moss, schuwde beladen onderwerpen niet, provoceerde graag en de Noren lieten zich makkelijk door hem op de kast jagen. Zijn relatie met koningsdochter Märtha Louise was vanaf het begin beladen en zijn aanwezigheid in 2001 bij het huwelijk van kroonprins Haakon met Mette-Marit Tjessem Høiby was voor veel Noren reden tot zorg. Hij werd namelijk niet geschikt geacht als echtgenoot van de prinses.

Ari en Märtha Louise dachten daar anders over en in mei 2002 huwden ze in Trondheim, in aanwezigheid van (toen nog) prins Willem-Alexander en prinses Máxima. Uit voorzorg werd de afstand van Märtha Louise tot de activiteiten van het koningshuis vergroot en Ari Behn werd zorgvuldig buiten de koninklijke plichtplegingen gehouden. Al kwam hij wel altijd met zijn vrouw mee bij staatsbanketten en dergelijke, zoals bij het staatsbezoek van koningin Beatrix in 2010. De toen verkregen onderscheiding in de Kroonorde droeg hij daarna altijd met trots. Het paar kreeg drie dochters: Maud, Leah en Emma. Prinses Laurentien is peettante van Leah.

V.l.n.r.: prinses Astrid, koningin Sonja, koning Harald, koningin Beatrix, kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit, prinses Martha Louise en Ari Behn. Ⓒ ANP

Keurslijf

Het werk van Behn, die in 1999 een goed verkochte verhalenbundel schreef, werd in Noorwegen altijd zeer kritisch bekeken en vaak beoordeeld tegen de achtergrond van zijn lidmaatschap van de koninklijke familie. Ari had het niet makkelijk met dat keurslijf en ook de echtelijke banden beknelden hem. De aankondiging in augustus 2016 van de echtscheiding - die een jaar later werd uitgesproken - kwam dan ook niet echt als een verrassing.

Ari en Märtha Louise namen samen de voogdij op zich van de kinderen en bleven ook dicht bij elkaar wonen. Märtha Louise zorgde eerder dit jaar voor veel ophef door haar vriendschap met de biseksuele sjamaan Durek Verrett, met wie ze woensdag ook de kerkdienst in Holmenkollen bijwoonde, samen met haar drie dochters en haar ouders koning Harald en koningin Sonja. Enkele uren later werd bekend dat Ari zich van het leven had beroofd.