Boyband JLS maakt na zeven jaar comeback

Aston Merrygold, Oritsé Williams, J.B. Gill en Marvin Humes geven in november en december een serie concerten in Groot-Brittannië. JLS gaat onder meer naar Newcastle, Liverpool, Manchester en Londen. Tickets gaan volgende week in de verkoop. Of er ook nieuwe muziek volgt, is niet bekend.

JLS maakte in april 2013 onder het mom ’stoppen op je hoogtepunt’ bekend dat ze het na vijf jaar voor gezien hielden. De jongens braken in 2008 door dankzij hun deelname aan de Britse X Factor. Ze verkochten sindsdien wereldwijd ruim 10 miljoen albums en kwamen vijfmaal op nummer 1 in de Britse hitlijsten.