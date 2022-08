Actrice Anne Heche overleden

Verschillende media, waaronder de Britse krant The Guardian, meldden vrijdag dat Heche van de beademing was gehaald, maar kwamen hier later op terug. De familieleden van Heche zeggen tegen persbureau AFP dat de actrice hersendood is verklaard en daarom volgens de Amerikaanse wet is overleden. Haar hart klopt nog wel omdat Heche, in afwachting van een eventuele orgaandonatie, nog altijd aan een beademingsapparaat ligt.

De actrice reed vorige week vrijdag met haar auto een woning in Los Angeles binnen. Heche werd na de botsing in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weekend zei een woordvoerder dat de actrice stabiel was, maar maandag werd bekend dat het toch erg slecht met haar ging en dat ze in coma lag. De politie liet weten dat er sporen van verdovende middelen in haar bloed waren gevonden.

De actrice werd in de jaren tachtig bekend door haar rol in de soap Another World. Ze was daarin te zien tot en met 1992. Later speelde ze in films als Donnie Brasco (1997), Wag the Dog (1997) en Six Days Seven Nights (1998). Voor haar rol in de tv-film Gracie’s Choice uit 2004 werd ze genomineerd voor een Emmy Award.

Eind jaren negentig trok Heche veel media-aandacht vanwege haar relatie met Ellen DeGeneres. kort nadat de presentatrice uit de kast was gekomen. De twee gingen in 2000 na drie jaar uit elkaar. Op sociale media schreef DeGeneres vlak voor het overlijden van Heche: „Dit is een verdrietige dag. Ik stuur al mijn liefde naar Annes kinderen, familie en vrienden.”

Een jaar na het einde van haar relatie met DeGeneres trouwde Heche met cameraman Coleman Laffoon, met wie ze een zoon kreeg. In 2007 vroeg ze een scheiding aan, die twee jaar later definitief was. De actrice kreeg daarna een relatie met acteur James Tupper, met wie ze ook een zoon kreeg. De twee gingen in 2018 uit elkaar.