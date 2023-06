Jason Segel had het zwaar tijdens How I Met Your Mother

Segel doet zijn opmerkelijke ontboezeming in gesprek met The Hollywood reporter. De comedyserie liep van 2005 tot en met 2014 en betekende zijn grote doorbraak, toch kijkt hij met gemengde gevoelens terug op How I met your mother (HIMYM).

Vrijheid

Tijdens de laatste paar seizoenen van de comedyserie merkte Segel dat hij niet meer happy was terwijl het hem financieel en zakelijk juist voor de wind ging. Zo kreeg Segel maar liefst 225.000 dollar per aflevering van HIMYM.

Na een lange worsteling kwam hij tot de conclusie dat hij het gebrek aan vrijheid miste en toe was om andere rollen te spelen dan zijn personage uit de comedyreeks: „Ik vroeg me af of ik goed genoeg was om drama te spelen”.

Inmiddels laat Segel zich naar eigen zeggen vooral leiden door zijn gevoel en zegt hij allee nog ja tegen projecten die bij hem passen. Zo was hij onlangs met Harrison Ford te zien in de komische dramaserie Shrinking waar inmiddels een tweede seizoen van is besteld.