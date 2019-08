Echt Waar?! keert met Jan Versteegh terug bij SBS6

De presentatie is in handen van Jan Versteegh. Hij wordt bijgestaan door Soundos El Ahmadi en Leo Alkemade die het stokje overnemen van Ruben van der Meer en Tijl Beckand. De comedians leggen iedere aflevering verhalen of stellingen voor aan de honderd kandidaten. Zij moeten inschatten wie de waarheid spreekt en wie niet en daarmee zoveel mogelijk geld zien te verdienen voor de club, vereniging of stichting waarvoor ze spelen.

Echt Waar?! is vanaf 7 september te zien op televisie.