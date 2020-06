Sietse Bakker ’voorzichtig optimistisch’ over Eurovisie Songfestival

„Evenementen weer toegestaan in Nederland vanaf 1 juli, zolang de anderhalve meter afstand wordt gerespecteerd”, schrijft Bakker op Twitter.

„Voorzichtig optimisme over het komende jaar is gepast. #OpenUp.”

Eerder zei Bakker al dat de Songfestivalorganisatie er alles aan zou doen om het evenement volgend jaar in Rotterdam Ahoy met publiek te laten plaatsvinden. „Alle pijlen zijn nu gericht op een Songfestival met publiek. Mocht in een later stadium blijken dat dat niet zou kunnen, moeten we daar alternatieve scenario’s voor hebben. We hopen dat we die beslissing zo lang mogelijk voor ons uit kunnen schuiven.”