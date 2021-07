North Sea Jazz, maar dan anders

Zoals die naam al doet vermoeden is het festival verspreid over meerdere zalen in Rotterdam. Zo zijn er komende dagen van de Belgische Selah Sue, Trijntje Oosterhuis en José James (de laatste twee inclusief Metropole Orkest) in de zogenaamde RTM Stage, een nieuwe zaal binnen het complex Ahoy. Onder meer Sven Hammond treedt op in LantarenVenster, Benny Sings in Bird en de wereldberoemde bassist Richard Bona in De Doelen.

Het eerste goede nieuws is dat er voor enkele shows nog kaarten te koop zijn. Het tweede is voor de thuisblijvers: het naar omstandigheden toch alleszins aardig gevulde programma wordt ook gestreamd. Aangevuld zelfs met concerten uit het rijke, rijke verleden van NSJ. Dan zijn we wat deze driedaagse betreft zeker nog niet waar we zijn willen, bij het ouderwetse bruisen, dampen en stampen in een volle zaal. Maar het is íets.

Voor het programma, kaarten en de streams: northseajazz.com