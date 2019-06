Martin Garrix en Tiësto op Amsterdam Dance Event

De organisatie verwacht tijdens de 24e editie ruim 400.000 bezoekers te verwelkomen. Het Amsterdam Dance Event (ADE) is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot het belangrijkste globale platform voor elektronische muziek. Het vijfdaagse festival- en conferentieprogramma wordt wereldwijd gezien als toonaangevend en besteedt naast aan muziek volop aandacht aan andere kunstdisciplines zoals design, film en fotografie en de laatste technologische en maatschappelijke trends.

De organisatie ziet in 2019 een opvallende groei in de aandacht voor duurzaamheid en live elektronische muziek in zowel het festival als het conferentieprogramma. Het ADE verwelkomde in 2018 ruim 2.500 artiesten en 600 sprekers in een recordaantal van 200 locaties.