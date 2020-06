Justin Bieber: veel te danken aan zwarte cultuur

„Mijn stijl, hoe ik zing, dans en optreed en mijn kleding zijn allemaal beïnvloed door de zwarte cultuur”, aldus Bieber. „Ik heb inspiratie gehaald uit de zwarte cultuur, ik heb profijt gehad van de zwarte cultuur. Ik ben vastberaden mijn platform vanaf nu te gebruiken om te leren en me uit te spreken over raciale ongelijkheid en systematische onderdrukking, en om manieren te vinden om tot de verandering te komen die zo hard nodig is.”

De zanger deelt sinds de start van de protesten in de VS boodschappen over de Black Lives Matter-beweging met zijn 138 miljoen volgers. Hij riep zijn Amerikaanse fans onder meer op om te gaan stemmen op de dag dat er voorverkiezingen waren in een aantal staten. „Ik ben Canadees dus ik kan niet stemmen”, zei hij daarbij, „maar stem alsjeblieft voor mij.”