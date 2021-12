Eerste shows met nieuw K3'tje Julia gaan niet door

Studio 100 en Sportpaleis Antwerpen zijn teleurgesteld over de afgelastingen. De bedrijven spreken van ’een mokerslag voor ons bedrijf en alle medewerkers die hun hart en ziel in de voorbereiding hebben gestoken’. Naar verwachting zouden er dit weekend en maandag in totaal 100.000 mensen naar de voorstellingen komen.

De organisaties van zowel de Rewind Party als Het Grote Sinterklaasfeest, dat ook in Het Sportpaleis zou plaatsvinden, laten weten dat met iedereen die een kaartje had voor een van de evenementen in de komende weken contact wordt gezocht om tot een oplossing te komen. Ook beloven ze dat het feest op een later moment alsnog door zal gaan.