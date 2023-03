Premium Het beste van De Telegraaf

Afzeggen wereldtournee kost 163 miljoen, maar... Durft Justin Bieber niet van huis vanwege zijn vrouw?

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Zo feliciteerde Hailey haar echtgenoot op zijn 29e verjaardag. Ⓒ Instagram

Justin Bieber hult zich in stilzwijgen over het plotsklaps afzeggen van al zijn optredens. Gezondheidsproblemen lijken de boosdoener, maar de zanger beklom daags na het schrappen van zijn tournee ineens weer een podium én vierde zijn 29e verjaardag. Het zou vooral echtgenote Hailey Bieber-Baldwin (26) goed uitkomen dat Justin nu even niet de wereld overvliegt...