Helft Streetlab-kwartet krijgt nieuw muziekprogramma op NPO 3

„Zo lang als ik leef ben ik bezig met muziek en wil ik mij daar verder in ontwikkelen”, zegt Boom, ook wel bekend onder zijn artiestennaam The Dean. „Daarom ben ik met mijn goede vrienden aan dit nieuwe avontuur begonnen. We duiken samen met de artiesten de studio in om een nieuwe song te maken. Elk lied heeft een beetje van hen en een beetje van mij.”

Aan het programma doen Lee Towers, Imca Marina, Mooi Wark, Berget Lewis, Trafassi en T-Spoon mee. De eerste aflevering is te zien op 12 april.

Boom en Van Vliet vormen samen met Jasper Demollin en Tim Senders Streetlab. Camman maakte samen met Boom en Demollin het onlineprogramma De FOMO Show.