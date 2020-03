Ruim 7 miljoen Nederlanders voor de buis voor toespraak Mark Rutte

Op RTL 4 keken ruim 1,2 miljoen mensen naar een extra uitzending van het RTL Nieuws die om 18.00 uur begon. Ook daarin was de toespraak live te zien. Op SBS6 werd de boodschap van Rutte door 446.000 mensen bekeken.

In de toespraak ging de premier onder meer in op de getroffen maatregelen tegen het coronavirus in Nederland. Rutte benadrukte dat het kabinet kiest voor het scenario om het virus ’maximaal te controleren’. Dat betekent dat wordt geprobeerd met de maatregelen de piek van de besmetting af te vlakken en uit te smeren over een langere periode.