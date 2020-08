Medisch Centrum West-ster Rob van Hulst toert met escortdame

Rob van Hulst op de Wallen (1995). Ⓒ HH/ANP

Rob van Hulst, die in de jaren tachtig en negentig te zien was in de hitserie Medisch Centrum West, heeft een wel heel bijzondere manier gevonden om zijn jubileumprogramma te vieren. De acteur gaat fans in Nederland en België bezoeken en doet dat ’onder begeleiding’ van een escortdame.