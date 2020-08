Dwayne Johnson koopt American football-bond

Voor The Rock is de koop een persoonlijke beslissing. Naast dat hij zelf ook American football heeft gespeeld op de universiteit, werd de XFL opgericht door Vince McMahon, de CEO van World Wrestling Entertainment (WWE). „Met trots en dankbaarheid voor alles wat ik met mijn eigen twee handen heb gebouwd, ben ik van plan deze lessen op de XFL toe te passen en kijk ik ernaar uit om iets speciaals te creëren voor de spelers, fans en iedereen die betrokken is uit liefde voor football”, zegt de acteur.

Eerder dit jaar begon de tweede competitie van de XFL, maar door het coronavirus kwam die net als andere sporten stil te liggen. Hierdoor kreeg de bond een grote financiële klap en vroeg de XFL faillissement aan.