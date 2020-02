’Mika zijn is vermoeiend’

Mika: ,,Aan het eind van deze concertreeks heb ik honderdduizend kaartjes verkocht.”

Met zijn theatrale, aanstekelijke liedjes wist hij in korte tijd de wereld te veroveren. Maar het succes duurde slechts anderhalf jaar en daarna bleef het lange tijd stil rondom Mika. Maar, er is goed nieuws! De cartooneske krullenbol zal de komende week drie avonden lang te zien zijn in Utrecht.