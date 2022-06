Beertje Paddington weer mateloos populair sinds kopje thee met Queen

Het korte clipje van koningin Elizabeth II en beertje Paddington maakte deel uit van de grote viering van de 70e verjaardag van Elizabeth als koningin van het Verenigd Koninkrijk. In het filmpje van ruim twee minuten bezoekt het beroemde, digitaal getekende beertje de Queen in haar paleis. Zij drinken een kopje thee en de koningin haalt een sandwich met marmelade, de favoriete snack van Paddington, uit haar handtasje. Daarna tikken zij samen met hun theelepeltjes op hun theekopjes het wereldberoemde ritme van de hit We will rock you van de Britse formatie Queen.

Volgens analisten kan het filmpje naar schatting ter waarde van 200 miljoen pond aan ’free publicity’ hebben gegenereerd. „Natuurlijk wisten mensen in de filmwereld wel wie hij was”, stelt een expert van Walt Disney Studios in Daily Mail. „Maar dit filmpje is in alle hoeken van de wereld gezien. Paddington was al geliefd, nu is hij iconisch geworden. Dit filmpje heeft zijn populariteit naar een nieuw niveau getild.”

Boeken

De uitgeverij zou volgens bronnen herdrukken van de originele Paddingtonboeken voorbereiden, die naar verwachting dit najaar worden gelanceerd. Achter de schermen zouden streamingdiensten als Netflix, Hulu en Amazon hard aan het bieden zijn op de rechten van de derde Paddington-film, waarvan de opnames binnenkort van start gaan.

De eerste twee, deels digitaal geanimeerde bioscoopfilms waren grote hits in 2014 en 2017. Vooral deel 2 heeft inmiddels een status van formaat omdat het lange tijd de enige filmtitel op de gezaghebbende website Rotten Tomatoes was die geen enkele negatieve recensie had gekregen. Op de site worden alle Engelstalige filmkritieken verzameld. Inmiddels is de film zijn 100 procent-score kwijt, omdat er na 250 kritieken één recensent bijkwam die minder positief was.