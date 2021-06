The Cure-frontman Robert Smith: ’Ik kan dit absoluut niet nog een keer’

„Het nieuwe materiaal van The Cure is erg emotioneel”, zegt Smith (62) over het eerste album sinds 2008. „De plaat bevat tien jaar aan leven dat is gestopt in een paar uur van heel intens materiaal. Ik denk dat we nooit meer iets anders zullen doen.”

De Britse band, die met name in de jaren tachtig iconiche nummers uitbracht als Lullaby, Boys Don’t Cry en Close To Me, werkt al een tijd aan het veertiende studioalbum. Wanneer dat moet verschijnen, is nog niet bekendgemaakt.