Tom DeLonge: ’Nieuw album blink-182 verschijnt binnenkort’

”Blink-182’s muziekvideo’s en album zijn slechts enkele weken (dagen) verwijderd. We zijn er eindelijk”, schreef DeLonge op X, voorheen bekend als Twitter. Eerder deze week deelde DeLonge op Instagram al een foto achter de schermen van de opnames voor een videoclip.

Vorige maand noemde DeLonge, die vorig jaar na een afwezigheid van zeven jaar terugkeerde bij de band, de aankomende plaat zelfs „het beste album dat we ooit hebben gemaakt.” „Ik denk dat we onze beste nummers aan het schrijven zijn”, zei DeLonge tegen NME. Hoe de nieuwe plaat heet, is nog niet bekend.

De Amerikaanse band, die naast DeLonge bestaat uit Mark Hoppus en Travis Barker, is momenteel bezig met een wereldtournee. Op 8 oktober staan de mannen in Ziggo Dome in Amsterdam.