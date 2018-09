Steve Harvey feliciteert Depay met verloving

''Marjorie en ik zijn trots de verloving te mogen aankondigen van onze jongste dochter Lori met Memphis Depay. Deze jongeman is een goede! Gefeliciteerd'', schrijft de talkshowpresentator.

Memphis Depay stapt binnenkort in het huwelijksbootje. De 23-jarige aanvaller van Olympique Lyon ging op vakantie in Californië op zijn knieën voor zijn vriendin Lori Harvey. ''Ze heeft ja gezegd!!!'', schreef een dolblije Memphis op Instagram bij een foto van het aanzoek. Op het kiekje is te zien hoe de Oranje-international op zijn knieën zit, terwijl zijn vriendin haar handen voor haar gezicht houdt.

Lori, de 22-jarige stiefdochter van de Amerikaanse komiek Steve Harvey, postte bijna dezelfde foto op haar Instagram. ''Ik ben zo gezegend. Ik mag met mijn beste vriend trouwen. Ik heb ja gezegd!!!!!!!!'', staat erbij. Een dag later voegde ze eraan toe: ''Ik ben niet zwanger en dat word ik voorlopig ook niet." Lori is een van de drie dochters van Marjorie Bridges die in 2007 met Harvey trouwde.