Edsilia Rombley oefent alvast voor presentatie songfestival

De zangeres vervangt haar songfestivalcollega Jan Smit, die vanwege gezondheidsredenen de rest van het jaar niets meer doet. „Ik ben heel blij dat ik hem mag vervangen. Jan weet wel ontzettend veel en ik niet overal iets van dus ik heb me goed ingelezen en voorbereid”, aldus Edsilia. „Ik ben blij dat ik zo nog even kan oefenen en hoop dat ik er ook wat van opsteek.”

Toevalligerwijs was Edsilia al aangetrokken als Jans vervanger voordat ze vorige week als host van het songfestival werd gepresenteerd. „Die twee dingen liepen langs elkaar heen. Het is wel echt toevallig, maar heel leuk!”

Duncan Laurence

Volgens de zangeres wordt het zondag ’een feest der herkenning’ voor de songfestivalfans. Meer dan dertig acts waaronder 21 voormalige winnaars komen het podium van de Ziggo Dome op. Zelf zingt Edsilia als tweevoudig songfestivaldeelneemster uiteraard ook haar nummers Hemel en Aarde en On Top of the World.

Nederlands trots Duncan Laurence, die het songfestival in mei naar Nederland haalde, is er niet bij. Hij zit in Oslo voor zijn voorlopig laatste optreden van zijn Europese toer. „Ik vind het wel heel stoer van hem dat hij dat voor laat gaan. Het is voor ons jammer”, vindt Edsilia. Een Duncan-loze show wordt het echter niet, zegt ze geheimzinnig. „Op de een of andere manier zal hij toch aanwezig zijn.”

De presentatie van Het Grote Songfestivalfeest ligt naast Edsilia in handen van Cornald Maas, Buddy Vedder, Emma Wortelboer en Tim Douwsma.