Rein Wolfs nieuwe directeur Stedelijk Museum

Wolfs, die op 1 december begint, heeft internationaal veel ervaring opgedaan: hij is sinds 2013 in Duitsland directeur van de Bundeskunsthalle in Bonn. Daarvoor was hij artistiek directeur bij de Kunsthalle Fridericianum in Kassel en van 2001 tot 2007 Hoofd presentaties van het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Hij stelde in 2003 de Nederlandse inzending samen voor de Biënnale van Venetië. Wolfs (Hoorn, 1960) studeerde moderne en hedendaagse kunst aan de Universiteit van Amsterdam.

Nadat bij het Stedelijk Museum eind vorig jaar een nieuwe Raad van Toezicht werd geïnstalleerd, kon ook de zoektocht naar een nieuwe directeur van start gaan. Ruf vertrok bij het Amsterdamse Museum nadat ophef ontstond over een niet vermelde nevenfunctie. Ze was tevens eigenaar van een kunstadviesbureau, waardoor mogelijk sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling. Ook de Raad van Toezicht stapte op, na een door de gemeente ingesteld onderzoek naar de hele gang van zaken.

Later werd Ruf van alle blaam gezuiverd. De commissie Eisma stelde in haar rapport, dat in juni vorig jaar werd gepubliceerd, dat ze niet zomaar had bijgeklust. De chaotische kwestie heeft de internationale reputatie van het museum beschadigd. De nieuwe directeur zal onder meer werken aan het binnenhalen van nieuwe sponsors (een deel vertrok na alle commotie), en de rust weder te laten keren.

Jan Willem Sieburgh, eerder onder meer zakelijk directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, is sinds november 2017 interim-zakelijk directeur na het vertrek van Karin van Gilst. Hij blijft totdat Wolfs begint.