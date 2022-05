Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik schilder wie ik ben’ Etel Adnan: eerste vrouw met solo in Van Gogh Museum

Door Paola van de Velde

Van Gogh en Etel Adnan delen een intense liefde voor de natuur. Ⓒ ANP

Etel Adnan had al de respectabele leeftijd van 87 jaar toen ze - eindelijk - doorbrak als beeldend kunstenaar, dankzij een grote presentatie van haar schilderijen en tapijten op de Documenta in Kassel in 2012. Voor die tijd was zij vooral bekend als schrijfster en filosoof. Meer nog dan in haar gedichten en boeken (zoals Sitt Marie Rose), leert het publiek haar echter kennen via haar kleurrijke doeken: „Ik schrijf wat ik zie, ik schilder wie ik ben.”