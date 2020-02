Jordan Roy en April Darby in voorprogramma Eurovisie Songfestival

Dat maakte de organisatie vrijdag bekend. Het optreden is alleen te zien voor het aanwezige publiek en zal niet worden uitgezonden op televisie.

Voor Jordan betekent het dat hij toch een rol krijgt bij het Eurovisie Songfestival. Over de zanger, die bekend werd dankzij zijn deelnames aan de programma’s X-Factor en The Voice of Holland, werd eerder dit jaar nog gefluisterd dat hij de Nederlandse inzending zou worden. Jordan vindt het een „enorme eer” om het voorprogramma te mogen verzorgen. „Ik ben er al jaren groot fan van en kan niet wachten om Ahoy op z’n kop te zetten!”

Ook April, die te zien was in het huidige seizoen van The Voice of Holland, kijkt al uit naar de optredens. „Heel erg bijzonder ook dat wij een show mogen verzorgen voor de allergrootste fans vanuit heel Europa. En niet zomaar, maar negen keer in een volledig uitverkocht Ahoy. Wat een droom en wat een grote vink op mijn bucketlist!”

Het duo beklimt voorafgaand aan de zes repetitieshows, de twee halve finales op 12 en 14 mei en de grote finale op 16 mei het podium.