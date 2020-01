Geraldine Kemper weer vrijgezel

Geraldine laat in een statement weten: „Helaas hebben wij een punt gezet achter onze relatie. Liefde is prachtig, maar de situatie blijft natuurlijk treurig.”

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in de kroeg. Aan Linda. vertelde ze in een interview daarover: „Hij stapte daar lekker ouderwets op me af en dat heeft tot een relatie geleid. Het liep eigenlijk allemaal best gek: terwijl er allemaal roddels over mij waren, dartelde ik gewoon out in the open met hem rond, we maakten helemaal geen geheim van onze relatie. We moesten daar best wel om lachen. Alsof een groot mysterie was opgelost.''