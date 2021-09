Jochem van Gelder hoopt op comeback Praatjesmakers: ’Ik weet zeker dat het scoort’

Elf jaar geleden stopte het programma.. In Praatjesmakers ging Van Gelder het gesprek aan met jonge kinderen over verschillende onderwerpen, wat grappige en ontroerende momenten opleverde. „Ik verbaas me er iedere dag over dat het nooit terug is gekomen. Het is ooit geprobeerd bij SBS 6, waar het later nog gedaan is door Jeroen van Koningsbrugge. Dat vond ik een beetje raar, dat voelde als een mes in m’n rug”, zegt Van Gelder tegen dj Lex Gaarthuis.

„Het is een soort van doel voor mij, want ik kan nog steeds geen enkele reden bedenken waarom anno 2021, nu de kinderen van die leeftijd misschien nog wel mondiger zijn dan toen, het programma niet op tv te zien is.” Van Gelder staat er dan ook op dat hij het programma weer gaat presenteren. Hij denkt dat het hem nu beter lukt, omdat hij ouder en rustiger is geworden.

„Als je dan ook nog eens, wat we toen niet konden, de actualiteit erbij betrekt, dan weet ik zeker dat het scoort. Voor elke aflevering die minder scoort dan een miljoen kijkers hoeven ze mij niet te betalen bij wijze van spreken. Soms, heb ik inmiddels geleerd, helpt het om het gewoon eens hardop te roepen: dus bij deze.”