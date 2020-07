Isa Hoes: ’Mensen zeggen: Antonies verhaal is míjn verhaal’

Isa Hoes: ’Een verfilming kan een nóg breder publiek bereiken en wellicht nóg meer mensen helpen.’

Even lijkt zij vleugels te hebben. Bij een val van haar fiets ontdekt de titelheldin van Engel dat ze over bijzondere gaven beschikt. Waar dat toe leidt, is vanaf volgende week te zien in de verfilming van het gelijknamige kinderboek dat Isa Hoes en haar dochter Vlinder vier jaar geleden ’samen’ schreven. Hoewel: over dat laatste blijken de twee het niet helemaal eens...